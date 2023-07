La stagione dellaè ripartita con i primi botti, l'arrivo diha portato aria fresca e colpi di scena come la definitiva rottura cone, soprattutto, la possibilità di soffiareall'Inter cedendo. C'è però un'altra questione tornata sul tavolo delle discussioni nella Torino bianconera: il futuro di- '' titola oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la pressione sia tutta sul tecnico livornese. Pesano i due anni senza trofei, nonostante sulla panchina sieda uno degli allenatori più pagati del campionato) e il monte ingaggi più alto della Serie A, pesano alcune scelte di mercato e sul campo che non hanno premiato: il più a rischio è lui e tornano a fare capolino nomi per la sua eventuale successione.- Due su tutti evidenza la rosea. Il primo è, da cui Allegri ha ereditato per la prima volta la panchina bianconera: è libero dopo la rottura con il Tottenham e ora alla Juve non c'è più Andrea Agnelli, con cui i rapporti si raffreddarono dopo l'addio nel 2014 e diventarono burrascosi durante l'esperienza all'Inter. L'altro è, anche lui libero avendo lasciato Napoli dopo la conquista dello scudetto. A chi avanzava il dubbio che con Giuntoli alla Juve, presto o tardi, sarebbe arrivato anche lui, Spalletti ha risposto seccamente "Un'equazione da poverissimi". Le parole nel calcio, tuttavia, lasciano spesso il tempo che trovano, come dimostra anche il caso Lukaku e quel 'Mai alla Juve' ribadito più volte con forza.