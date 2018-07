Massimilano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco.



Queste le sue dichiarazioni: "C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che altro del lavoro della squadra. E' importante proseguire al meglio con la preparazione per essere pronti per l'inizio del campionato. La difesa a 4? Può essere, non parlo di esperimenti ma di giocatori che ho a disposizione. Non voglio fare brutte figure neanche in queste partite. Le prime gare prima della sosta Nazionali saranno complicate. Intanto portiamole a casa, poi dopo la sosta inizierà la vera stagione".