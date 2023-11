Alla vigilia della partita con la Fiorentina l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato anche la posizione in campo di Cambiaso e Iling, spiegando che nel corso della stagione potrebbero cambiare ruolo: "A sinistra ci sono tre giocatori che stanno bene come Kostic, Iling e Cambiaso, penso che uno tra Iling e Cambiaso potrebbe fare anche il centrocampista interno" ha detto in conferenza stampa.