Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara di campionato contro la Sampdoria: "Abbiamo solo un risultato, la vittoria, Bisogna riprendere il cammino e tornare a far gol, non sarà semplice, la Samp nell'ultima ha perso negli ultimi 10 minuti, una squadra che pressa e corre. Noi giochiamo in casa, dobbiamo interpretarla bene, le partite vanno vinte sul campo".



POGBA - "Stamattina mentre calciava le punizione ha sentito un fastidio all'adduttore, domani vedremo l'entità sul danno, l'altro giorno si era allenato bene. Lo aspettiamo, è un'annata così, bisogna essere bravi a rialzarsi".



PAREDES - "C'è Enzo che è un giocatore della prima squadra, ho fatto una scelta. Paredes é affidabile, nella partita ci sono i cambi, chi è in panchina deve essere pronto, oggi ci sarà da battagliare e far fatica".