Max Allegri e la Juventus a giugno potrebbero dirsi addio. "L'allenatore potrebbe rimpiazzare Mourinho al Manchester la prossima estate. Non arrivano invece segnali da Monaco di Baviera: il Bayern opterebbe per altre strade. La Juve sa bene che a fine anno il conte Max potrebbe chiedere di andare via e per non lasciarsi cogliere impreparata valuta nuovi profili", fa sapere Rai Sport.