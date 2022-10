ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 3-0 contro il Bologna."Lo spirito e la compattezza che abbiamo avuto, a parte nella parte finale del primo tempo. La vittoria è netta e importante, i ragazzi sono stati bravi ma bisogna mantenere il profilo basso, perché siamo indietro in campionato e dobbiamo mettere le cose a posto in Champions"."Un impatto così era difficile immaginarlo, ma sapevamo che Milik sa giocare bene a calcio e può giocare al meglio insieme a Vlahovic"."Sono rientri importanti, come quelli di Di Maria e di Chiesa. Locatelli fino a che ha tenuto ha fatto bene, Rabiot ha un motore diverso. Credo che Adrien quest'anno potrà fare meglio avendo la maturazione giusta. E' stata una partita solida: ho chiesto di non strafare, può capitare di avere la voglia di uccidere la partita subito dopo un mese che non vinci. Abbiamo avuto pazienza, ma c'è ancora tanto da migliorare"."La classifica dice che abbiamo 13 punti, gli altri 20 o poco meno. Bisogna fare un passettino alla volta e, se saremo bravi, ci riusciremo. Intanto pensiamo alla prossima gara di Champions"."Io sono abituato a fare la formazione in base ai giocatori che ho. Quando ce li avrò tutti, varierò a seconda della forma dei vari giocatori. Avere tanti cambi è importante"."Ero sereno, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita del genere e sono stati bravi. La settimana è iniziata in modo tragico, poi abbiamo sbagliato noi".