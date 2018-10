Massimiliano Allegri torna a fissare la Champions League come obiettivo primario della Juventus in questa stagione. Intervenuto a margine di un evento commerciale al Samsung District di Milano, l'allenatore bianconero ha dichiarato: "Dopo sette scudetti e quattro Coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi quattro anni".



SU RONALDO - "​Credo che Cristiano vada gestito normalmente, come sempre. Facendogli sentire la nostra vicinanza, come ho già detto in conferenza. Se poi fa come a Udine, dove ha segnato un gol straordinario...".



SUL RECORD - "Mi ricordo quando il Milan di Capello vinse col mio Pescara 5-4 e il mister disse che non avrebbero più perso dopo aver portato a casa quella partita. Ed effettivamente andò così... ma la verità è che vanno vinte una alla volta, già alla ripresa avremo il Genoa che ha appena cambiato allenatore e non sarà agevole".



SUGLI INFORTUNATI - "Notizie dall'infermeria? Douglas Costa sta bene, ci sarà già contro il Genoa. Khedira? Non è detto, vedremo".



MERCATO - ​"Rabiot? Non ha senso parlarne ora. Pogba gioca a Manchester e lo dobbiamo affrontare in due partite fondamentali per il passaggio del turno in Champions League".



SULL'ADDIO DI MAROTTA - "E' un addio che responsabilizza tutti, poi più avanti ci sarà una riorganizzazione interna della società come ha detto bene il presidente Agnelli. C'è comunque grande dispiacere, anche a livello affettivo".