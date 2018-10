Massimilianorisponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese. Queste le parole dell’allenatore della Juve: “Ronaldo? Io valuto quello che vedo, per quella situazione non sono io che dovrò dire e fare.".- “In fondo alla stagione è dura perché ci sono tantissime partite, qualcuno dovrà recuperare. Oggi hanno fatto bene, ma ha fatto bene tutta la squadra, perché abbiamo usato bene il campo, abbiamo usato tutte le zone del campo con velocità di passaggio, con pazienza, contro un'Udinese che si difendeva bene. I ragazzi sono stati bravi nella riconquista subito della palla in avanti. Abbiamo fatto due gol, ma ne potevamo fare tanti, quindi direi che è stata una bella giornata. Prima della sosta era una giornata pericolosa perché dopo 9 vittorie, prima della sosta, ci poteva essere un po' di rilassamento, invece sono stati seri, hanno giocato seriamente anche dopo il 2-0 a parte certe situazioni, nel primo tempo, su un'infilata che abbiamo beccato sulla nostra destra e su quella punizione dove abbiamo rischiato, poi abbiamo tirato molto in porta e fatto molto bene".- “È uscito perché aveva un flessore un po' duro e ho preferito toglierlo per non rischiare. Eravamo già 2-0 e ho messo dentro Emre Can che era fresco".- “Non cominciamo a dire 'ste robe, non servono... meno male c'è la sosta. Infatti sono contento, perché altrimenti da domani cominciavate, giustamente, perché è il vostro mestiere, a scrivere, la Juve vince tutto... invece no: vinciamole una alla volta, perché tutte insieme non si possono vincere. Oggi vincere era importante. Intanto abbiamo messo il Napoli a -9, l'Inter a -11, quindi domani sono costretti tutti a vincere. Noi passiamo una bella sosta rilassata, recuperiamo energie, la squadra sta meglio fisicamente, poi affronteremo il Genoa e poi abbiamo anche le partite di Champions".- “Ha fatto la miglior prestazione da quando alla Juventus, soprattutto perché ha fatto gol, ha giocato bene tecnicamente, tatticamente. Da mezzala sta crescendo e può fare grandi cose".- “C'è da migliorare quella che è la qualità del gioco, anche se stasera hanno fatto bene. Però bisogna porsi degli obiettivi: un obiettivo stasera era quello di non prendere gol, perché in campionato se non sbaglio non siamo mai stati due partite senza prendere gol. E bisogna dare una sequenza a questa cosa. Perché se non prendiamo gol poi in qualche modo un gol lo facciamo. Quindi la serietà con cui hanno affrontato la partita i ragazzi stasera mi è piaciuta, soprattutto dopo il 2-0".- “Come vive la situazione? Tutti prendiamo dei giorni di riposo, perché ci ritroviamo mercoledì. Ronaldo come vive fuori dal campo non lo so, perché io non vivo con lui in casa, quindi io lo vedo in campo, è sereno, si allena e fa gol, questa è la cosa più importante".