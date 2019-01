Primo trofeo stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri, che a Gedda conquista la Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le parole dell'allenatore bianconero a Rai Sport a fine partita: "È stata una partita divertente, con tante occasioni. Avevamo contro un buon Milan che ci ha creato difficoltà, ma potevamo chiuderla. Faceva molto caldo ed era la seconda partita dopo la sosta, l'abbiamo vinta di testa".



SU RONALDO - "Cristiano decisivo? L'abbiamo preso per questo, è il migliore e ha fatto gol, già prima Pjanic aveva sbagliato per lui. Ha fatto bene".



SUL FINALE - "Abbiamo preso tre ripartenze uomo contro uomo, bisognava allargare e portare palla verso la loro area. Loro sono ripartiti, senza creare nulla di pericoloso ma correre all'indietro non è il massimo".



SU DOUGLAS COSTA - "Ha avuto solo dei crampi ma ha fatto bene, come tutti. Ha grande spirito, come tutta la squadra. Anche Bernardeschi e Khedira sono entrati bene e con voglia, specie Sami che ha avuto due inserimenti non premiati. Vuol dire tanto per il futuro".



SU DYBALA - "Ha fatto bene tra le linee, ci ha dato una mano. Lo hanno chiuso al tiro e sul gol annullato ha fatto una grande giocata".