A Udine è forse arrivata la prova più continua, doppio vantaggio, due pali, tante occasioni, eppure alla fine è arrivato un 2-2. Con l'Empoli i bianconeri hanno avuto benzina a sufficienza per un quarto d'ora circa, poi dopo il gol da tre punti di Mancuso si è smarrita la Juve. Che, con mezza squadra titolare out, a Napoli è passata in vantaggio per poi sciogliersi sotto gli errori individuali e una flebile reazione del gruppo di Spalletti. Infine ecco Juve-Milan, un gran bel primo tempo e poi un progressivo calo che è costato l'1-1 e poteva persino vedere i rossoneri ottenere la posta piena.Forse perché chi è seduto in panchina attualmente può dare meno di chi è scelto come titolare. Forse perché semplicemente vengono sbagliate le letture della partita, specialità in cui Allegri è sempre stato un maestro.pur avendo una panchina profonda senza aver bisogno di nemmeno un ragazzo dell'Under 23 per fare numero. “Diciamo che la responsabilità è mia sui cambi. Perché ho sbagliato. Perché in quel momento dovevo mettere magari gente più difensiva, tanto ormai la partita era in cassaforte e ho sbagliato”: così ai microfoni di Dazn ha analizzato questo aspetto specifico.Anche tatticamente, così la Juve ha finito con un 4-3-3 molto più puro di quello iniziale, negli ultimi minuti con Kulusevski in campo è stato Chiesa a essere dirottato a sinistra, nel complesso non si è mai visto. Eil passaggio al 3-5-2 con Bernardeschi a destra e De Sciglio a sinistra si è trasformato in un salto all'indietro che è costato caro. Mentre contro l'Empoli nulla aveva funzionato e a Udine si è vista una Juve ordinata come quella del primo tempo diventare caotica nel tentativo di aggrapparsi agli ultimi scampoli di CR7 nella ripresa.