Intervistato da Dazn nel post-partita della sfida pareggiata contro il Milan 1-1, il terzino della Juventus, Danilo, ha commentato così il match.



PIU' SQUADRA - "Sono d'accordo con il mister, dobbiamo essere più squadra in questi momenti. Dobbiamo essere intelligenti, per la partita sono contento perché abbiamo giocato bene la prima parte con un bel possesso e pressing. Dopo è chiaro che in quei momenti che ci pressano di più dobbiamo essere più cattivi e più tosti.



A DISPOSIZIONE - "Dobbiamo metterci a disposizione in quei momenti che non riusciamo a pressare, possiamo migliorare. Guardiamo al nostro lavoro, io penso alla mia squadra e non agli altri. Se riusciamo a giocare al nostro livello riusciremo a risollevarci".