La verità sul possibile ritorno di Pogba alla Juve? La svela Allegri



L'ex difensore dellaha realizzato un'intervista al suo ex-allenatoreche nei prossimi giorni uscirà completa su Dazn. L'anticipazione pubblicata sui profili social del canale è incentrata tutta su Pogba e sul possibile ritorno a Torino.Barzagli chiede: "Ti ricordi quel canestro là che facevi le sfide con Pogba, chissà che non tornerai a giocarci..." (ride, ndr).Allegri risponde ironico: "Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi (ridono, ndr), quindi non viene. Lui pensava, poi prima ha perso con i piedi e poi con le mani e quindi se n'è andato. Il vero motivo per cui se n'è andato è questo e difficilmente ora torna".