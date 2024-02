Juve, Allegri sorride: Rabiot si allena in gruppo, convocato contro l'Inter

Redazione CM

Dopo essere stato "professore" in una lezione mattutina a Vinovo, con un focus specifico sul lavoro con i giovani, Massimiliano Allegri ha condotto l'allenamento pomeridiano della Juventus in vista del big match di domenica sera contro l'Inter, terminato pochi minuti fa.



TORNA RABIOT - In gruppo anche Adrien Rabiot, in buone condizioni dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime partite dei bianconeri. Domani la squadra tornerà al lavoro alla Continassa al mattino, sempre con l'obiettivo di preparare al meglio il Derby d'Italia in programma a San Siro.