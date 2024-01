Juventus, Alcaraz è UFFICIALE: comunicato, cifre, dettagli e numero di maglia. Si può arrivare a 55 milioni

Redazione CM

Carlos Alcaraz è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Una trattativa importantissima e lampo a cifre importantissime chiusa con una formula particolare che la società bianconera ha voluto comunicare attraverso il proprio sito web e i propri canali social. L'affare è stato chiuso in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che può arrivare addirittura a 52 milioni di euro.



LE CIFRE - La Juventus ha confermato ogni dettagli dell'operazione svelando anche diversi intrecci che possono far salire o scendere il costo dell'operazione. Il prestito è oneroso e sarà pagato 3,7 milioni di euro (+200mila di oneri per l'affare), ma la cifra potrà aumentare fino a 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze. Il diritto di riscatto è invece fissato a 49,5 milioni e anche questa cifra, pagabile in 3 esercizi, può aumentare con ulteriori bonus.



COMUNICATO - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi



