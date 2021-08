Un bel complimento da parte di Massimiliano Allegri ai giovani che ha allenato e che sta allenando in questo precampionato. Ecco le sue parole a JTV: "Ci sono ragazzi validi come Ranocchia che ha giocato tutto il campionato, ha fatto una buona partita stasera e si vede che è avanti. Soulé già smaliziato per l'età che ha. Fagioli è cresciuto e poi valuteremo con la società, i giovani devono giocare e l'anno scorso l'ha fatto poco e niente. Sono contento di tutti".