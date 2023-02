"Dobbiamo mettere un mattoncino per posizionarci bene in vista del ritorno". Ha le idee chiare Massimiliano Allegri in vista di Juve-Nantes, play-off di Europa League, che partirà tra poco all'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: "Stasera servirà equilibrio, sarà fondamentale restare compatti. Arrivare in fondo all'Europa League sarebbe un traguardo importante".