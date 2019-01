Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 2-0 contro Bologna agli ottavi di Coppa Italia ai microfoni della Rai. Queste le dichiarazioni dell'allenatore bianconero al termine del match: "Sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi sul campo, per il passaggio del turno, non era facile dopo la sosta. Dopo l'1-0 abbiamo avuto diverse occasioni per il raddoppio, poi nel secondo tempo l'approccio è stato subito buono".



SUPERCOPPA - "Mercoledì è una partita secca, dovremo essere bravi. Laggiù abbiamo già perso ai rigori, speriamo di non perdere di nuovo...".



KEAN - "Lui i gol li sa fare, ha subito attaccato bene la partita. E' giovane ha bisogno di crescere. Anche Spinazzola ha fatto una buona partita".



BERNARDESCHI - "Lui e Douglas Costa, ora che non c'è Mandzukic, diventano importanti".



TITOLARI - "Ronaldo ha fatto 30 minuti, Dybala 20, c'era bisogno di minutaggio per entrambi".



BENATIA - "Si è fermato nel riscaldamento per un'infiammazione al pube, ma rientrerà Cancelo e vedremo come starà. Saremo pronti".