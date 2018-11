Juventus agli ottavi di finale di Champions League dopo il successo sul Valencia, il tecnico Massimiliano Allegri commenta a Sky Sport: "Il Valencia ha dimostrato un'ottima condizione, non è emplice fargli gol e sono la miglior difesa della Liga. Abbiamo preso un po' di contropiedi e andava a vantaggio loro. Nel secondo tempo più ordine e aggressività, abbiamo meritato questa vittoria. Alex Sandro? Fastidio al flessore, si è fermato a fine primo tempo. Abbiamo sofferto nella prima frazione, meno nella seconda. Dovevamo essere più bravi nell'andare verso la porta. Abbiamo fatto un po' meno bene rispetto alle altre volte da questo punto di vista. Il Valencia ti concede poco o niente, sono bravi tatticamente e coprono bene il campo. In fase difensiva assomigliano all'Atletico Madrid. Quando gli spazi si stringono devi portarla dall'altra parte. Sono sempre coperti, tengono sei coperti dietro. Tenere Allegri il colpo oltre a Ronaldo? No, la squadra è cresciuta, on dimentichiamo che 9/11 è quella dell'anno scorso. Giocando insieme tutti i giorni migliorano, Cristiano ci dà molta più sicurezza. Ci vuole molta pazienza, non ti devi esporre come abbiamo fatto nel primo tempo".