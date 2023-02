La Juventus ha mosso i primi passi per Frattesi, a scriverlo è la Gazzetta dello Sport.



“Nonostante la situazione di incertezza e le grandi rivoluzioni ai vertici del club (che potrebbero non essere finite qui: non è da escludere l’arrivo di un ds che affianchi o sostituisca Federico Cherubini, attualmente inibito) Maurizio Scanavino e i suoi fedelissimi si stanno già muovendo per costruire la Juventus del futuro e Frattesi mette d’accordo tutti, a cominciare dall’allenatore. Di certo c’è che già a gennaio la dirigenza ha gettato le basi per giugno, muovendosi sia con il Sassuolo (con cui i bianconeri hanno da sempre ottimi rapporti, come dimostra anche l’affare Locatelli) sia con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso. Niente di ufficiale, semplicemente una doppia presa di contatto per sondare la disponibilità del ragazzo e per avanzare la propria candidatura con gli emiliani”.