La Juventus si è allenata al Training Center della Continassa questa mattina in vista dell'impegno di campionato contro l'Udinese, in programma per sabato sera alle ore 18 alla Dacia Arena. Gli uomini di Massimiliano Allegri vanno alla ricerca della decima vittoria stagionale in altrettante partite giocate finora.



Seguite l'allenamento della Juventus, con le foto e i video dalla Continassa, nella nostra gallery dedicata.