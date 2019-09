La Juventus è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi, dopo la vittoria per 2-0 della Spal e in vista della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen di martedì sera. Questo il recap della seduta dal sito ufficiale bianconero:



"La Juve mette subito da parte la convincente vittoria di ieri contro la SPAL all'Allianz Stadium, e inizia a lavorare con obiettivo Champions League.



La squadra si è allenata questa mattina al JTC Continassa, seguendo il consueto programma post gara: scarico per chi ha giocato ieri, attivazione e poi lavoro in campo per il resto del gruppo.



Domani, sarà vigilia di Juve-Bayer Leverkusen: alle 14.30 conferenza stampa dei bianconeri, a seguire, alle 16.15, la Juve si allena al JTC Continassa.



Il Bayer Leverkusen invece incontrerà la stampa alle 18.30 e mezz'ora dopo sosterrà l'allenamento sul prato dell'Allianz Stadium.



Come sempre, conferenze stampa e allenamento della Juve saranno live su Juventus TV".