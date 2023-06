La Salernitana non ha riscattato Hans Nicolussi Caviglia, troppi gli 8 milioni previsti dal diritto concordato a gennaio. Però per l'acquisto del centrocampista bianconero sembra solo questione di tempo, l'interesse della squadra di Paulo Sousa è ancora intatto, servirà però un nuovo accordo con la Juve: a 5-6 milioni si può chiudere. Per una plusvalenza pressoché totale considerando come Nicolussi Caviglia sia un prodotto del vivaio bianconero.