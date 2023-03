Mattia Compagnon continua a stupire con la maglia della Juventus next Gen tanto che Max Allegri lo aveva convocato, per la seconda volta in stagione, nella sfida di una settimana fa contro la Sampdoria. Il numero 10 di Brambilla ha realizzato un vero gioiello contro la Pro Patria: destro a giro sul palo più lontano, il pezzo forte del repertorio.