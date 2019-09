La Juventus ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale i convocati per la partita di questo pomeriggio con il Verona. Maurizio Sarri ha chiamato 21 giocatori. Fuori, come previsto, gli infortunati Chiellini, Douglas Costa e De Sciglio, oltre Pjaca e Perin. Fa rumore l'esclusione di Mandzukic, escluso dai convocati così come contro la Fiorentina. Ancora in ballo una possibile partenza con direziona Qatar per il croato.



Questo l'elenco dei convocati:



1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon