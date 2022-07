E' fissata al 7 agosto una partita che per la Juventus potrebbe avere interessanti ripercussioni sul mercato. Gli uomini di Allegri, infatti, dopo la tournée in America, sfideranno a Tel Aviv l'Atletico Madrid di Alvaro Morata. Lo riporta Tuttosport nella sua edizione online.



INTRECCI DI MERCATO - Con Molina che alla fine raggiunge De Paul nella capitale spagnola, l'incrocio fra bianconeri e Colchoneros potrebbe essere l'occasione giusta per dare l'assalto al Morata ter, ancora in prestito.