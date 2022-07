Sette gol, cinque assist e delle prestazioni sempre di qualità e continuità. Già i numeri indicano il grande valore di Nahuel Molina, che in due anni si è preso l'Udinese e l'Argentina e si è affermato come uno dei migliori terzini della Serie A. Tanto che diversi top club hanno iniziato a seguirlo, Juventus su tutti, con osservatori ospiti fissi alla Dacia Arena per prendere appunti su di lui. Scout italiani ma non soltanto, perché il pressing dell'Atletico Madrid sul classe '98 non si è mai abbassato. E ora, a un anno dal colpo De Paul, i Colchoneros sono pronti a ripetersi...