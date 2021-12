Rodrigo Bentancur è in vendita. Anche lui. Ma quella percentuale sulla futura rivendita ad appannaggio del Boca Juniors (oggi compresa tra il 3​0 e il 4​0%) complica tutto. Anche se ormai il costo storico dell'uruguaiano è stato parecchio ammortato, ora Bentancur è a bilancio per circa 7 milioni e una plusvalenza per l Juve sarebbe possibile anche con un'offerta non troppo alta. Antenne dritte, giugno più che a gennaio potrà partire.