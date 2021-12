allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn al termine della partita con il Genoa. Partendo da Morata: “Non avevo deciso di sostituirlo, è che poi ha preso l'ammonizione, continuava, quindi in quel momento ho preferito toglierlo, non è successo assolutamente niente. Anzi, mi dispiace perchè comunque Alvaro ha fatto una bella partita tecnicamente, non era riuscito a fare gol, però stasera è stato bello vederlo giocare, come veder giocare tutta la squadra".- “Abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione con percentuali occasioni fatte e sfruttate. Stasera abbiamo rinforzato la nostra posizione nella classifica della Serie A, che non è ottimale. Da lì bisogna per forza migliorare".“Stasera contento, mi sono anche divertito nel vedere giocare la squadra, come è successo a Salerno, come era successo anche in altre partite, col Sassuolo stesso quando abbiamo perso. Però poi purtroppo contano i risultati. E' normale che a livello di percentuale realizzativa possiamo solo migliorare. Questo è un buon segnale".- ”Insieme a Locatelli fanno quantità e qualità, Manu sicuramente è più di qualità, Rodrigo è più di quantità, però direi che è bravo a giocare nel corto, sta migliorando nel lungo, credo debba migliorare nella visione periferica del gioco, è abituato a giocare un po' troppo corto, e credo che un giocatore debba essere completo perchè soprattutto i centrocampisti devono essere bravi a giocare sia sul corto che sul lungo, anche perchè altrimenti le punte non le innescano mai. Stasera anche sbagliando come passaggio di misura, però sono stati bravi, soprattutto Rodrigo tre-quattro volte ha cercato di mettere in mvoimento Morata e Kean".