Aurelio De Laurentiis vuole 50 milioni senza contropartite per Arek Milik, obiettivo numero uno per l'attacco della Juventus che sta cercando un sostituto di Gonzalo Higuain in uscita da Torino. I bianconeri, secondo Tuttosport, proveranno comunque a inserire alcuni giocatori per abbassare la parte cash: oltre a Rugani, Romero, Perin e Pellegrini, tutti giocatori in uscita a titolo definitivo o in prestito, la Juve sta pensando di proporre anche Cuadrado. Su Milik ci sono anche Arsenal e Atletico Madrid.