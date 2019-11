Da Torino sembrano aver fissato il prezzo per l'uscita di Emre Can: la Juve sa che sarà difficile arrivare ai 50 milioni di euro pensati da principio, più facile strappare una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Ora bisogna trovare delle pretendenti che, per la verità, sembrano esserci già: il Manchester United e il Paris Saint Germain paiono seriamente interessate al centrocampista ex Liverpool. Occhio però anche alle tedesche: il Bayern Monaco potrebbe essere intenzionato a riportare in patria il classe '94.