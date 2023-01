Il futuro di Allegri alla Juve è in bilico: per i bookie infatti prende quota l’addio del tecnico livornese prima della fine del campionato. Il solo punto conquistato nelle ultime tre partite con ben 10 gol subiti non lascia tranquillo l'ex allenatore del Milan, reduce dalla prima sconfitta casalinga del campionato. Per gli esperti di Sisal, riporta Agipronews, l’esonero del tecnico livornese entro Pasqua si gioca a 5 volte la posta.