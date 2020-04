Houssem Aouar ha convinto tutti in casa Juve, è un giocatore vero, un potenziale fuoriclasse. Era lui la prima alternativa a Paul Pogba. Poi il Coronavirus ha cambiato tutto, anche le strategie di mercato. Complicando oltremodo una trattativa come quella col Lione. Perché? Perché bisognerebbe disegnarla con un'offerta solo cash, mica una difficoltà da poco oggi. Quindi la Juve ha parlato chiaro: fissate un prezzo, poi però si potrà fare solo in prestito con diritto di riscatto, magari biennale. E Aulas, così, non sembra più così convinto di fare affare con la Juve...