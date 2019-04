Si apre la vendita libera dei biglietti per la partita più attesa in casa Juventus: il prossimo 16 aprile all'Allianz Stadium arriva l'Ajax, per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. E, da questa mattina, la vendita è aperta tutti, come riportato da un comunicato sul sito ufficiale bianconero:



"Quarti di finale di Champions League. Dopo la grande notte di Juve-Atletico, i tifosi bianconeri potranno vivere ancora una volta una serata dalle emozioni intense: anche stavolta, infatti, l'Allianz Stadium ospiterà il match di ritorno fra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle 21.



E' terminata la vendita riservata Juventus Member.



VENDITA LIBERA

Si parte lunedì 1/04 dalle 10.00



Si ricorda che l’unico canale ufficiale per l’acquisto dei tagliandi è Sport.Ticketone, qui. Per tutte le info, consultate la nostra sezione biglietteria".