L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene è intervenuto ad un evento benefico a Milano, organizzato dall'Ospedale Monzino, e ha rilasciato dichiarazioni molto importanti sulla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza di Paulo Dybala: "Il contratto di Dybala non è stato rinnovato. L’incontro di oggi è stato amichevole, chiaro e rispettoso. Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è presa. Che cosa ha inciso? Le scelte del mercato di gennaio hanno sicuramente influenzato la nostra decisione. Con l'arrivo di Vlahovic è cambiato assetto e progetto tecnico".



Il dirigente bianconero ha poi aggiunto: "I parametri economici erano diversi, ne avevo già parlato, nessuno ha mai messo in questione quella che è la bravuta di Paulo. C'erano delle considerazioni da fare sulle presenze, sulla lunghezza e di carattere economico. Le scelte da fare a gennaio le abbiamo fatte, siamo arrivati qui".