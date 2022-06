Mercato, ma non solo. L’amministratore delegato della Juventusha raccontato i piani della Juventus in una lunga intervista a Tuttosport: “La Juve ha l’obiettivo di mantenere la squadra ad altissimi livelli e puntare altissimi obiettivi. Stiamo progettando una Juve che parta dal calcio ma si allarghi in altre dimensioni, vogliamo andare oltre il concetto di club e diventare una global company. La Juve è ‘emozione’, per questo credo si possa creare un prodotto che interessi non solo gli appassionati di calcio. La serie su Amazon è stato un esperimento. Come la Ferrari? Quello è un marchio nato globale, la Juve può diventarlo”.- “Andrea Agnelli lo conosco da 25 anni, con lui c’è reciproca e massima fiducia. Spesso mi si confonde per un direttore sportivo, ma non credo di avere neanche le competenze per farlo. Il mio compito, da amministratore delegato, è quello di creare una strategia della quale parlavo prima.. A livello sportivo comanda il ds Cherubini, il mio ruolo è dargli supporto o aprire improvvisamente la porta del suo ufficio e valutare insieme un’idea che all’apparenza può sembrare folle”.- “In un’operazione di mercato non esiste una strategia fissa. Ci si mette tutti intorno a un tavolo e valutiamo i numeri:, ma dopo qualche ora di discussione condividiamo tutti lo stesso approccio”.- “Gli stiamo parlando, le cose stanno evolvendo molto, molto bene. Com’è nata l’idea? In quelle riunioni si fanno dei nomi, come quello di Vlahovic che poi è arrivato.. La sua presenza sarà fondamentale anche dal punto di vista commerciale, anche se il mio sogno è avere un giocatore italiano che venga riconosciuto a livello internazionale: un Totti, un Del Piero, un Buffon…”.- “Lui non è stato sfruttato fino in fondo per colpa del Covid. Ma sono convinto che la Juve va oltre ogni giocatore,; la squadra è più importante dei singoli, e qui le regole devono rispettarle tutti”.- “Gli effetti della pandemia non sono passati, chiudiamo un bilancio dolorosissimo.su due esercizi con una marginalità dell’80%. Non voglio fare critiche, ma sapete che, per esempio, Douglas Costa inciderà ancora sul prossimo bilancio?”.- “Se un rinnovo può diventare troppo costoso per le nostre idee e non parliamo di un giocatore pazzesco, allora arrivederci e grazie. Dybala? C’era stato un accordo, poi l’aumento di capitale e ci siamo presi una pausa per fare valutazioni nel cda della quale erano stati informati anche gli agenti. Poi ci siamo rincontrati e, ma tra la Juve e Dybala non ci sono state guerre. Ripeto: la Juve è sopra a tutto”.- “Io non ne incontro molti,. E quando ho detto ‘I giocatori seguono più il procuratore che la maglia’ l’ha preso come un complimento. Il sistema delle procure va regolamentato: ci sono agenti che condizionano le squadre avendo nove o dieci giocatori nello stesso club”.- “Dicono che. L’importante è che lo siano Cherubini e Nedved, che durante le partite mi spiega molte cose. Io però so cosa voglio e come lo voglio”.- “Parliamo di nuovo di giocatori che seguono i consigli dei procuratori., è una questione di numeri. Ma dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti soddisfatti”.- “Mi ha stupito.di vincere e dimostrare il suo valore. È un guerriero”.- “Non è un cambio di rotta, ma servono punti di riferimento. Ho visto l’effetto Ronaldo sui nostri giovani, ora giocatori come”.