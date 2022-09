Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Prime Video prima della sfida di Champions League con il Benfica: "Decisiva? Tutte le partite lo sono in Champions, se vinciamo questa e perdiamo le prossime...".



JUVE-SALERNITANA - "Le parole di Gravina? Voglio chiudere questa polemica. Ho letto le parole del presidente federale e non so cosa dire. Le immagini le abbiamo viste tutti, di fronte alle immagini non c'è da aggiungere nulla. Se un errore c'è stato, bisogna avere coraggio di ammetterlo".



ALLEGRI - "Chiariamo la battuta: all'uscita dal ristorante, un tifoso urla 'Se non vinciamo, mandate via Allegri?', ho detto una battuta e hanno riso tutti quanti. Fare uscire un caso non ha senso. Bisogna prendere il calcio con leggerezza e darsi una calmata ogni tanto, farsi una risata".



MERCATO - "Noi una vendita importante l'abbiamo fatta, quella di De Ligt. Ogni società ha una strategia, noi abbiamo voluto giocatori di esperienza e tecnica per affiancarli ai tre giovani che abbiamo appena presentato. Affiancare giovani del vivaio a campioni crea basi importanti".



PARTITA - "Cosa mi aspetto? Di vincere".