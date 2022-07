". Parole e pensieri di, amministratore delegato della. Nell'intervista a Tuttosport, il dirigente bianconero ha indicatoche potrebbe accontentare sia le esigenze tecniche che quelle di merchandising:i., sia per il momento del calcio italiano, nel quale è arduo individuare calciatori che possano replicare il valore e le gesta dei tre esempi indicati da Arrivabene, sia per le potenzialità economiche della Juve stessa. Esemplificando:, per quanto tempo riuscirebbe a resistere alle offerte dei club più ricchi d'Europa?Fatta questa premessa, proviamo comunque a giocare sul tema proposto dall'ex Team Principal della Ferrari eche, nei prossimi anni, potrebbero incarnare il target del "giocatore italiano che venga riconosciuto a livello internazionale". Abbiamo un giocatore che fa già parte della Juve e che è già conosciuto a livello internazionale, un obiettivo concreto di mercato, un obiettivo probabile per le prossime sessioni e una scommessa., 24 anni, campione d'Europa con la Nazionale. Che la maglia numero 7 appena assegnatagli faccia già parte di questo disegno?, 23 anni, target concreto dell'attuale mercato bianconero e profilo dal valore 'social' (e quindi commerciale), oltre che tecnico., 23 anni, campione d'Europa e probabile portiere della Nazionale per i prossimi dieci anni. Da Combi a Buffon, passando per Zoff, la Juve ha sempre associato il suo nome a quello del numero 1 Azzurro. Sarà così anche con Gigio?: per arrivare alla perfezione del disegno di Arrivabene, fare di un giocatore cresciuto nel proprio vivaio un "italiano che venga riconosciuto a livello internazionale" sarebbe il non plus ultra.: qualcuno di loro può farcela? Troppo presto per dirlo, ma la prima a crederci dovrebbe essere proprio la Juve, dando fiducia ai giovani.