Arthur è già a casa. Dopo l'operazione per risolvere la calcificazione ossea alla gamba destra, il centrocampista della Juventus ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un post su Instagram: "Ciao ragazzi, tutto è andato bene dal 'meccanico'. Di nuovo a casa, molto contento perché avevo tanta voglia di potermi operare e dimenticare questo intruso per poter giocare finalmente senza dolore. Grazie al Dr. Piana e allo staff medico della Juve. Mi sento molto bene grazie al lavoro col mio staff personale e confido di essere al 100% al più presto e con una grande motivazione per questa stagione! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto! Ci vediamo presto per dare tutto fino alla fine!".