La Juve rivede Arthur, Dybala e McKennie, i tre esclusi dalla convocazione contro il Torino, sfida poi pareggiata 2-2, a causa della cena con festa presso l’abitazione del centrocampista statunitense, con cui hanno violato le normi anti covid. Multa pecuniaria, derby saltato per punizione e oggi di nuovo in gruppo.



RIENTRO - Convocati per la seduta d’allenamento odierna, in vista della sfida contro il Napoli di mercoledì, i 3 si sono allenati con chi ieri non ha preso parte alla partita, mentre chi ha giocato ha fatto scarico. Arthur, Dybala e McKennie vanno verso la convocazione per il match contro i partenopei, importante nella corsa alla qualificazione in Champions League.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato inerente all'allenamento del club juventino: "​Bianconeri alla Continassa nella mattinata: domani di nuovo in campo al mattino. La Juve è tornata subito a lavorare nella mattina di Pasqua, per mettersi alle spalle il Derby di ieri e soprattutto per preparare l’importantissimo recupero di mercoledì all’Allianz Stadium contro il Napoli. Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni in campo e partita per il resto della squadra; domani si torna ovviamente in campo, e l’appuntamento per tutti è fissato al mattino".