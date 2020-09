. Il brasiliano ieri è stato presentato di fronte ai giornalisti ed ha anche fatto un video per i tifosi bianconeri dall'interno dell'Allianz Stadium: "Ciao bianconeri, sono qui allo Stadium, un posto molto speciale. Sono felice di stare qui, sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni in questo stadio, la mia nuova casa. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di giocare. Fino alla fine!"