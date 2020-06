Alla vigilia della partita contro il Leganes, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato in conferenza stampa dell’utilizzo di Arthur, inserito solo a gara in corso, nel finale, durante il match contro il Maiorca: “Ho già spiegato che gioca solo chi si guadagna il posto con il lavoro. Arthur è entrato alla fine, perché ho bisogno di valutare con attenzione la condizione fisica dei giocatori, perché voglio metterli in campo nelle migliori condizioni atletiche possibili”. Il centrocampista brasiliano è da tempo al centro della trattativa tra Juve e Barcellona che porterebbe Pjanic in blaugrana.