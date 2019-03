Bagno di folla e accoglienza da eroe per Mario, che oggi è tornato nella sua. La sua città natale, infatti, gli ha dedicato una mattonella di inciampo per ricordare e rendere eterna l'impresa del centravanti bianconero nell'ultimo Mondiale di Russia, conclusosi con la Croazia medaglia d'argento. "Non sognavo nemmeno di poter avere questo tipo di ricordo un giorno nella mia città, ringrazio il sindaco e tutti in città per questo tipo di onore. Sono lieto di vedere bambini e giovani. Posso solo dire loro di seguire i loro sogni e di non arrendersi mai. Grazie per il sostegno e l'amore che mi hai mostrato": queste le sue dichiarazioni. Una bella iniezione di entusiasmo per il croato, ancora a secco di gol in questo 2019: niente che possa in ogni caso condizionare la fiducia che in lui ripone Max Allegri e la Juve tutta. Come dimostra l'imminente