Si chiama Lucas Paquetà ed è uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Classe '97, contratto in scadenza nel 2020 e tanti, tantissimi, ammiratori che già lo seguono in ogni partita. Tra gli osservatori più assidui di questo gioiellino di 22 anni c'è anche la Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport i bianconeri stanno pensando di far partire l'offensiva per acquistare il talento brasiliano sotto contratto con il Flamengo.