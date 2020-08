L’asse Juventus-Manchester United si potrebbe improvvisamente scaldare. Non per il sempreverde nome di Paul Pogba, sogno del mercato bianconero, ma per altri due giocatori che potrebbero svuotare il loro armadietto alla Continassa. Stando a quanto riporta Rai Sport, ci sarebbe anche Aaron Ramsey tra le ipotesi dei Red Devils, che recente hanno mostrato gradimento anche per Douglas Costa, anche se nutrono dubbi in merito alla sua tenuta fisica, spesso e volentieri condizionata da ripetuto guai fisici.