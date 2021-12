Ilvuole. La notizia ( LEGGI QUI ) è concreta e con il passare delle ore sta entrando sempre più nel vivo. Laa inizio stagione ha pagato 10 milioni di euro per rinnovare il prestito dall'Atletico Madrid e vanta un diritto di riscatto da 35 milioni di euro al termine dell'annata, ma l'allenatore dei blaugrana,, sta facendo di tutto per rivoluzionare il proprio attacco eIl club catalano vorrebbe chiudere l'operazione in prestito e sistemarsi poi a fine stagione con, ma nel mezzoche ha sborsato i 10 milioni a inizio stagione e, sebbene sia disposta a liberare Morata, il quale tra l'altro non è contento del suo impiego e rendimento a Torino e tornerebbe di corsa in Spagna,anche perché si troverebbe costretta a rinforzare l'attacco a gennaio non con uno, bensì con due innesti., con alcuni dei giocatori in uscita dal club catalano. Piace da tempo Dembelé, che però è in scadenza di contratto e non può essere prestato senza un rinnovo., arrivato in Catalogna a parametro zero a inizio anno. Una pista percorribile anche per il giocatore che rispetto al rendimento in Nazionale (record di gol nelle qualificazioni ai Mondiali con l'Olanda) non sta vivendo un momento altrettanto felice.