Come rivela La Gazzetta dello Sport, c'è "un pranzo fissato per lunedì al Ritz di Roma: l’invito ai colleghi dei 20 club di Serie A è arrivato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che nell’occasione illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato". Con il placet di Dal Pino, ADL illustrerà l'idea di creazione di una media company approvata all'unanimità nell'ultima assemblea. Un passaggio che per la Lega prevede anche l'ingresso con quote inferiori al 15% di un private equity che investa nel prodotto e rinnovi la governance della A. La Juve non ci sarà, è il giorno della partita con la Lazio.