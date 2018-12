E' il sogno di Allegri, è uno degli obiettivi di Paratici. Isco sarà uno dei nomi più caldi del 2019, uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Real Madrid il prossimo anno. Il ragazzo di Benalmádena ci ha pensato più volte in passato, per poi restare, alla fine, sempre in blanco, questa volta però è diverso, l'idea di salutare il club più titolato del mondo è sempre più presente nella sua testa, una nuova sfida, magari all'estero, lo tenta. E gli apprezzamenti che arrivano da Torino, sponda Juventus, hanno lasciato il segno.



In scadenza nel 2022 con la Casa Blanca, Isco da qualche tempo si è eclissato, non sta più bene. Nonostante l'addio di Ronaldo, l'ex talento del Malaga non è al centro del progetto merengue, una scelta, quella di Solari, che ha fatto crescere il nervosismo. Ecco perché a gennaio potrebbe decidere di partire, di fare la valigia. Soprattutto se a Madrid dovesse sbarcare Exequiel Palacios, gioiellino del River Plate, che Florentino Perez ha bloccato da tempo. In quel caso si aprirebbe un'asta: con Chelsea e Bayern Monaco, c'è anche la Juve. Una Juve che sogna il colpo Isco.