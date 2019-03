Secondo quanto indicato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus e l'Atletico si sfidano anche sul mercato per il talentuosissimo difensore olandese dell'Ajax classe '99, Matthijs de Ligt. Anche se dalla Spagna rimbalza la voce di un Barcellona vicino al ragazzo, oltre che dell'inserimento dello stesso Atletico, potrebbe essere l'operato dell'agente Mino Raiola, che ha in procura lo stesso de Ligt, a far preferire Torino in cambio di Moise Kean.