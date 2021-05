Allegri alla Juve avrà più potere anche sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, parlerà presto con Dybala per ragionare di campo e rinnovo del contratto. Ma la Juventus non chiude comunque la porta a chi bussa per l'attaccante argentino.



In questo senso una linea di contatto esiste proprio con l'Atletico Madrid, che come contropartita metterebbe sul piatto Angel Correa. Sempre secondo Tuttosport, contatti in essere anche per Rodrigo Bentancur, che piace tantissimo a Simeone. L'ipotesi di cui si parla è uno scambio con Saul, che però ha un ingaggio pesante e ha molte importanti pretendenti come Bayern, PSG e Manchester United.