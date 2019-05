L'agente di Ferland Mendy ha aperto le porte alla Juventus con le sue dichiarazioni, sottolineando come l'interesse dei bianconeri verso il proprio assistito, terzino sinistro del Lione, sia reale. In vista del prossimo mercato estivo, però, non c'è soltanto la Vecchia Signora sul talento classe '95. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, infatti, il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 50 milioni di euro per chiudere subito l'affare e soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane. I bianconeri, però, restano in corsa.